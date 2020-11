Maldini: “Maradona imprendibile, vi svelo un retroscena” / News

Maldini su Maradona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, ai microfoni di 'Telefoot', ha parlato di Diego Armando Maradona svelando un retroscena: "Era imprendibile. Sinceramente i miei ricordi potevano essere offuscati dagli anni ma proprio in occasione di un premio della Hall of Fame italiana, ero accanto a lui e hanno fatto vedere delle immagini. Io mi sono sempre ritenuto un giocatore molto corretto ma in quelle immagini ci sono stati falli incredibili perché mi faceva andare fuori tempo. Era talmente veloce che l'ho praticamente picchiato tutta la partita, mi sono vergognato chiedendogli scusa. Vedendo quelle immagini mi sono ricordato ancora meglio quale fosse la sua velocità d'esecuzione, che era impressionante".