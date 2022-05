Il futuro di Maldini è incerto: Redbird non ha gradito le parole del dirigente

Il futuro di Paolo Maldini al Milan è tutt'altro che scontato: Redbird, infatti, non ha gradito le dichiarazioni del dirigente alla Gazzetta

Salvatore Cantone

Terremoto Maldini. Il Corriere della Sera fa il punto sulle dichiarazioni del direttore dell'area tecnica rilasciate alla Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri. L'ex capitano contesta in sostanza due cose: il mancato rinnovo a lui e Massara e la mancata chiarezza sul futuro del club.

La cessione societaria sta comportando dei problemi sul mercato. Maldini si porta sulle spalle il peso di milioni di milanisti e il suo obiettivo è quello di alzare l'asticella: "Con due o tre acquisti importanti possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions. In questo momento non abbiamo la disponibilità economica per pensare a un salto di qualità. Anche perchè siamo in una fase di passaggio".

E' proprio questo il punto. Con un passaggio di proprietà in corso non è possibile firmare il rinnovo, ma Maldini, secondo quanto scritto dal quotidiano, è stato informato della cessione societaria. Si era parlato di un rinnovo praticamente scontato sia per lui e sia per Massara, ma le cose non sono più così. Il direttore dell'area tecnica non vuole fare strappi o comunque dare ultimatum, ma le sue parole hanno guastato sicuramente il clima scudetto.

Redbird non ha gradito queste dichiarazioni, così come Elliott, anche se in queste ore non sono trapelate indiscrezioni. Le parole di Maldini vengono giudicate intempestive e fuori luogo proprio perchè siamo in una fase decisiva per il cambio di proprietà. Il closing ci sarà tra pochi giorni. Il dirigente inoltre ha contestato anche il progetto stadio e dunque anche questo particolare non aiuta. Vedremo cosa succederà, ma il futuro di Maldini è tutto da decidere. Intanto si cerca un vice di Theo Hernandez: ecco i due profili.