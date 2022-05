Sempre in primo piano il calciomercato del Milan. La squadra rossonera ha vinto il diciannovesimo scudetto, ma l'obiettivo di Maldini e Massara è quello di non fermarsi. I due dirigenti hanno un contratto in scadenza a giugno, ma entrambi stanno comunque lavorando per la squadra da costruire nella prossima stagione. A tal proposito si una cerca un vice di Theo Hernandez. Due i giocatori nel mirino.