Maldini, non ci sono conferme che arrivi entro stasera il comunicato | News

Intervenuto durante il Tg di 'Sportmediaset', Claudio Raimondi ha parlato di Paolo Maldini. Il direttore tecnico, in scadenza di contratto il 30 giugno, cioè domani, non ha ancora rinnovato con il Milan. Diverse fonti riportano come il prolungamento sia stato già firmato anche se manca l'annuncio ufficiale. Intanto il giornalista ha parlato così della situazione che riguarda l'ex capitano del Milan: "Non ci sono conferme che arrivi stasera l’atteso comunicato del Milan del rinnovo di contratto per altri due anni di Maldini e Massara. Forse i rumors raccontano dell’aspirazione di Maldini di un’estensione dei suoi compiti, magari come CEO o come amministratore delegato. Al momento si risulta che rimarrà nell’area tecnica. Questa attesa ha fatto sì che sfumasse il colpo Botman, ma anche quello Renato Sanches". Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>