Maldini: “Braida mi ha tempestato di chiamate per Colombo”

Maldini, retroscena Braida su Lorenzo Colombo

Paolo Maldini, nel pre partita di Bologna-Milan, ha parlato della cessione in prestito di Lorenzo Colombo alla Cremonese. Il retroscena su Ariedo Braida svelato ai microfoni di 'Sky Sport': "Braida mi ha tempestato di chiamate per Colombo, e infatti è andato là. Ma a livello temporaneo perché noi crediamo molto in lui. Su Daniel non mi ha chiesto nulla".