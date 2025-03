Maldini a Dubai, torna al Milan con Aramco? Ecco la nostra ricostruzione

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna sulle ultime notizie legato al mondo Milan. Paolo Maldini torna in rossonero con Aramco? Sono molte le voci che vorrebbero il ritorno del leggendario capitano e ex dirigente del Diavolo. Intanto, Maldini vola a Dubai: semplice viaggio o c'è qualcosa in più? Ecco la nostra ricostruzione. Per scoprirla, clicca sul video qui sotto!