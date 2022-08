Pallone d’Oro 2022, Maignan tra i finalisti del Trofeo Yashin

Tra i finalisti, infatti, figurano anche Yassine Bounou, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Ederson, Edouard Mendy, Manuel Neuer, Jan Oblak, Kevin Trapp, Hugo Lloris. E se molti potrebbero arrivare (anche con una certa facilità) dietro a Maignan in classifica, sarà quasi impossibile scalzare Courtois. Il portiere belga, infatti, ha vinto la Champions League ed è un trofeo troppo importante per non essere tenuto in considerazione nella consegna del Trofeo Yashin. La premiazione avrà luogo il prossimo 17 ottobre 2022, in occasione della consegna del Pallone d'Oro. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>