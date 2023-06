Dalla Francia – Maignan ha accusato un fastidio in allenamento | News

Nel corso di questa stagione, purtroppo per il Milan, Mike Maignan è stato costretto a saltare grande parte della stagione per un infortunio serio, ma sembra non esserci pace per lui. Secondo quanto riferito da 'RMC Sport', infatti, il portiere transalpino avrebbe accusato un fastidio in allenamento con la nazionale della Francia. Ancora non si conosce l'entità del guaio fisico, ma visti i precedenti i tifosi rossoneri non saranno tanto tranquilli. LEGGI ANCHE:Milan, le parole di Rafael Leao sul Diavolo e non solo >>>