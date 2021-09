Maignan e gli insulti razzisti: indagini avviate per individuare i responsabili | PM News

Mike Maignan, portiere rossonero, è stato oggetto di insulti razzisti in occasione di Juventus-Milan. Il club rossonero è al lavoro

Secondo però quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan, già nella giornata di ieri, si è immediatamente messo in contatto con la Juventus per quanto accaduto. Il club bianconero ha già avviato le indagini per individuare i responsabili di questo vergognoso comportamento che fa male al calcio e non solo Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino