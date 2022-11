Maignan, dalla Francia sono sicuri: “Sarà convocato per il Mondiale”

Secondo quanto riferiscono i colleghi francesi, Mike Maignan sarà convocato da Didier Deschamps per il Mondiale in Qatar

Mike Maignan potrebbe essere convocato per il Mondiale in Qatar. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe', domani Didier Deschamps diramerà la lista dei convocati che saranno impegnati alla spedizione in Qatar. Nonostante il portiere francese sia fermo dal 19 ottobre a causa del problema al soleo del polpaccio sinistro, in Francia sono sicuri che parteciperà al Mondiale. In ogni caso - riporta 'L'Equipe' - sarà l'evoluzione quotidiana delle condizioni fisiche di Maignan ad orientare le valutazioni dello staff dei Bleus, intenzionati ad aspettare fino all'ultimo momento utile prima di prendere una decisione definitiva.