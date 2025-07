Maignan capitano del Milan, ecco i complimenti della nazionale francese

Che Mike Maignan sarebbe stato il capitano del Milan per la stagione 2025/26 era già stato anticipato da Massimiliano Allegri durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Sono molto contento che Maignan abbia deciso di rimanere, è il capitano della squadra, uno dei migliori portieri d’Europa". Ora che la nomina è ufficiale, anche la nazionale francese ha voluto congratularsi con il proprio numero uno.

Maignan capitano del Milan. L'ultimo non italiano fu nel ...

Con un post sui social, Les Bleus hanno espresso tutto l’orgoglio per il traguardo raggiunto da Maignan, che diventa il primo capitano non italiano nominato a inizio stagione dal lontano 1961, anno in cui toccò al leggendario Nils Liedholm indossare la fascia. Da allora, fino a oggi, il capitano scelto ad inizio stagione è sempre stato italiano.