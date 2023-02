Testa di maiale davanti alla sede: le minacce alla Sampdoria

La Sampdoria non sta vivendo una bella stagione, anzi. Al momento, i liguri, si trovano in penultima posizione con 11 punti e distanti 8 punti dalla salvezza. Per questo, il malcontento nei tifosi, è molto e non mancano le contestazioni alla squadra, ai giocatori e, soprattutto, a proprietà e dirigenza. Brutto episodio: davanti alla sede della Sampdoria è stata ritrovata una testa di maiale e minacce alla dirigenza. Ecco le ultime.