Magni su Ibrahimovic: “Difficile ritorni il giocatore che conoscevamo”

ULTIME NEWS MILAN – Alfredo Magni, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato della condizione fisica attuale di Zlatan Ibrahimovic: “Sul piano del gioco non ha dato molto, solo qualche incentivo a mettere il pallone in area. La sua presenza e la sua fisicità mette ancora in difficoltà le difese avversarie, ma non è ancora nelle condizioni ottimali. A 39 anni è difficile, ma è comunque servito a livello mentale. Incita sempre i compagni di squadra, sotto questo punto di vista è stato incisivo. E’ difficile che torni l’Ibrahimovic che conoscevamo”. Intanto l’agente di Piatek è a colloquio con la dirigenza del Milan: cessione in vista?

