Lutto nel calcio per la morte di Luca Lodetti: ha giocato anche nel Milan

Francesco Aliperta Redattore 17 marzo - 16:45

Il calcio è in lutto per la morte di Luca Lodetti, 35 anni, ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan. Nel febbraio del 2024, gli era stata diagnosticata una malattia che non gli ha dato scampo. Lascia così un figlio di due anni, la madre Patrizia, il padre Ernesto, i fratelli Ivan e Sebastiano.