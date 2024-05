Lutto in casa Milan: è morto l’ex terzino tedesco Schnellinger

Karl-Heinz Schnellinger, ex terzino sinistro del Milan dal 1965 al 1974, è morto a Milano all'età di 85 anni. Era malato da tempo

Lutto in casa Milan. È morto, infatti, all'età di 85 anni l'ex difensore rossonero Karl-Heinz Schnellinger. Malato da tempo, si è spento ieri a Milano, città dove era rimasto a vivere anche dopo il termine della sua carriera. Nato a Düren (Germania) il 31 marzo 1939, Schnellinger, di professione terzino sinistro prima e libero poi, ha indossato, in carriera, le maglie di Colonia, Roma, Mantova e appunto Milan, prima di concludere in patria, al TeBe Berlino.