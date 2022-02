Lutto nel mondo del calcio: è morto Maurizio Zamparini

Maurizio Zamparini, ex Presidente di Venezia e Palermo in Serie A, è morto all'età di 80 anni. Era ricoverato da un mese in ospedale

Daniele Triolo

Lutto nel mondo del calcio: è morto a Udine all'età di 80 anni, Maurizio Zamparini, ex Presidente di Venezia e Palermo in Serie A.

Alla vigilia di Natale Zamparini era stato operato d'urgenza all'addome, presso l'ospedale 'Santa Maria della Misericordia' e il giorno di Santo Stefano aveva lasciato il reparto di terapia intensiva visto che le sue condizioni di salute sembravano essersi stabilizzate.

Zamparini, che aveva compiuto 80 anni lo scorso 9 giugno, è stato, come si ricorderà, prima proprietario del Venezia quindi del Palermo nella massima serie.

Ad ottobre 2021, per un malore improvviso, era venuto a mancare il figlio Armando di 22 anni.

