Lukaku vs Ibrahimovic, il belga è stato ascoltato dalla Procura: le ultime

Lukaku ascoltato dalla Procura per lo scontro con Ibrahimovic

Nei giorni scorsi era stato ascoltato Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 del Milan. Mentre oggi è stato il turno di Romelu Lukaku, belga classe 1993. Ad Appiano Gentile, centro sportivo dell’Inter, è arrivata la Procura Federale della FIGC per ascoltare la versione dei fatti del numero 9 interista, dopo aver ascoltato quella di Ibra. Era presente il procuratore Fabio Esposito, mentre Luca Scarpa e Giorgio Ricciardi erano in collegamento. Secondo quanto riferisce Sky, l’incontro è durato circa mezz’ora e si è svolto in un clima di generale cordialità e serenità. Difficilmente saranno presi provvedimenti e che i due possano saltare alcune partite.

