Lukaku, frecciatina a Ibra: “Il vero Dio ha incoronato il Re. Inchinatevi!”

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha lanciato una frecciatina social non troppo nascosta al rivale Zlatan Ibrahimovic

La scontro tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si arricchisce di una nuova puntata. Una disputa che parte da lontano, dopo che lo svedese si era autoproclamato Dio in occasione del derby d'andata vinto contro i nerazzurri in cui ha messo a segno una doppietta. La lite accesa con Ibra in Coppa Italia non ha fatto altro che alimentare il desiderio di vendetta sportiva nei confronti del collega rossonero. In tal senso ecco arrivato un posto social in cui il belga non fa nulla per nascondere una frecciatina chiara nei confronti del classe 1981. Dopo la vittoria dello scudetto Lukaku ha scritto su Instagram: "Il vero Dio ha incoronato il Re. Ora Inchinatevi! King of Milano". La saga continua... Ecco il post.