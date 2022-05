Lukaku: “Ho chiuso la bocca e sono concentrato per aiutare il Chelsea”

Non mancano i rumors sul futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante del Chelsea ha voluto fare chiarezza pubblicando un messaggio sui social

Enrico Ianuario

Il futuro di Romelu Lukaku è avvolto da un'enorme nube di incertezza. L'attaccante belga, infatti, non ha disputato una grande stagione con la maglia del Chelsea, club che lo ha prelevato dall'Inter sborsando circa 110 milioni di euro. Un investimento non ripagato da 'big rom' come dimostrano i soli 15 gol segnati in 42 partite.

Troppo poco per uno che, solamente nella passata stagione, con la maglia dell'Inter ha segnato 24 gol in Serie A e conquistato da protagonista lo scudetto. Negli scorsi mesi una sua intervista ha fatto tanto scalpore, così come sono alimentati ulteriori rumors dopo le dichiarazioni del suo agente Federico Pastorello.

In merito a quanto sta succedendo in questi giorni, proprio Lukaku ha voluto fare chiarezza pubblicando un messaggio attraverso una storia su Instagram. "Non lascerò mai che qualcuno parli per me. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull'aiutare la squadra e concludere la stagione nel miglior modo possibile. Quindi se qualcuno là fuori cerca di dire qualcosa su di me e sul club... Non a mio nome", questo il pensiero dell'attaccante belga. Intanto pronto un colpo di calciomercato dal Portogallo.

