Luis Enrique al Milan per il post Pioli? Carriera, modulo e curiosità

La carriera, il modulo più adottato e le curiosità su Luis Enrique, possibile sostituto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan

Fabio Barera

Nell'eventualità, per ora molto remota, che Stefano Pioli debba essere esonerato dal Milan e che quindi la dirigenza non abbia più la fiducia nel tecnico emiliano, si aprirebbe un casting per il suo successore. E in tempi recenti spesso si è fatto il nome di Luis Enrique, allenatore di grande esperienza internazionale.

L'iberico, infatti, dopo i primi passi allo Sporting Gijon, divide la sua carriera da calciatore nelle due squadre più importanti di Spagna, il Real Madrid e il Barcellona. Una volta divenuto tecnico, prima allena la squadra B dei blaugrana, per poi fare il grande salto guidando la Roma per una stagione. A quel punto, dopo un anno sabbatico, ritorna in panchina, questa volta al Celta Vigo, per poi diventare il tecnico del club che lo ha reso grande da giocatore.

Rimane in carica in qualità di allenatore del Barcellona per ben tre anni, dopo di che fa un ulteriore passo e vive due esperienze da CT della Spagna, con cui ha conquistato il bronzo agli Europei 2020 e l'argento alla Nations League 2021.

Il modulo maggiormente utilizzato da Luis Enrique nel corso della sua carriera è stato il 4-3-3, che potrebbe anche adottare qualora dovesse essere scelto come possibile sostituto di Stefano Pioli. Altre curiosità che lo riguardano sono legate alle due figlie. Xena, purtroppo, è deceduta all'età di 9 anni il 29 agosto 2019 e questo è stato un duro colpo per il tecnico spagnolo, che ne ha risentito parecchio. Sira, invece, è la fidanzata di un giocatore molto noto e al momento in forza al Barcellona, Ferran Torres.