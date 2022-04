Lotta scudetto, Antognoni: “Il Milan è in vantaggio in questo momento”

L'ex calciatore Antognoni, ospite di un evento a Palazzo Vecchio a Firenze, ha parlato della lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli

L'ex calciatore Giancarlo Antognoni è stato ospite di un evento a Palazzo Vecchio a Firenze. Antognoni ha parlato ai giornalisti presenti anche della lotta scudetto in Serie A tra Milan, Inter e Napoli. Ecco cosa ha detto: "Lotta Scudetto? Le polemiche ci saranno sempre, sul VAR le decisioni ormai vengono prese da troppe persone. Sui rigori è discutibile, su fuorigioco e altre situazioni è propositivo. L'Inter dopo ieri sera credo rimanga una delle protagoniste, ma vedo il Milan in vantaggio in questo momento".