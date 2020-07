Lotta al quinto posto – Milan: vincere, sperare e… L’analisi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La lotta al quinto posto, valido per l’ingresso senza preliminari in Europa League la prossima stagione, a due giornate dalla fine è difficile, molto difficile, ma non ancora impossibile. Il Milan insegue da diverse settimane la Roma, che tra frenate e qualche errore arbitrale, è riuscito a mantenesi in quella posizione.

Per la Roma, va detto, arrivare al quinto posto in classifica e non giocare i preliminari è molto più importante rispetto al Milan. Perché? Perché i giallorossi di Fonseca, finito il campionato, dovranno continuare a giocare l’Europa League di questa stagione. E questo impedirà ai giocatori di andare subito in vacanza e ricaricarsi in vista dell’imminente inizio della stagione successiva.

I preliminari per l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021 saranno tre: tutti in gara secca (fortunatamente) e si giocheranno nel mese di settembre. L’inizio della Serie A 2020/2021 è fissato, al momento, per il 12 settembre. Il che significherà avere un mese di fuoco, con l’inizio del campionato e le sfide infrasettimanali europee. Una partenza in salita che il Milan vorrebbe evitare, anche se Stefano Pioli prova già a guardare il lato positivo: “Giocare tanto significa migliorare. Se li giocheremo, ci faremo trovare pronti”.

Lotta al quinto posto: la situazione tra Roma e Milan

Ma analizziamo nel dettaglio questa lotta al quinto posto a cui punta il Milan. L’unica cosa da fare al momento è vincere, contro la Sampdoria domani. Nonostante il successo al Marassi, i rossoneri potrebbero venire esclusi aritmeticamente dal quinto posto in caso di vittoria della Roma (qualche ora dopo) contro il Torino in trasferta.

E nel caso la Roma pareggiasse a Torino contro i granata? Dando per scontato che il Milan vinca contro la Sampdoria (obbligati se si vuole continuare a sperare), la Roma avrebbe ancora 2 punti di vantaggio sui rossoneri.

A quel punto si deciderebbe tutto all’ultima giornata: Roma-Juventus da una parte e Milan-Cagliari dall’altra. Dando sempre per scontato che il Milan vinca (stesso discorso per la sfida contro la Samp), anche la Roma a quel punto sarebbe costretta a vincere. In caso di arrivo a pari punti, infatti, il Milan è avanti in virtù della differenza reti negli scontri diretti (2-1 per la Roma all’andata, 2-0 per il Milan al ritorno).

Al Milan, tornando all’attualità, non resta che vincere e sperare. E con un pizzico di malizia, aggiungiamo anche che speriamo non ci siano gravi e clamorosi errori arbitrali come quelli che hanno deciso Roma-Fiorentina). Deve essere il campo a parlare e a decidere chi tra Milan e Roma merita il raggiugimento del quinto posto, e dunque della qualificazione in Europa League senza passare da tre, pesanti, preliminari.

