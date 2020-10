Sassuolo, senti Locatelli: che stoccata al Milan!

Locatelli, stoccata al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver finito la scorsa stagione in crescendo, il Sassuolo sta confermando quanto di buono costruito negli ultimi mesi. I neroverdi, secondi in classifica ad un punto dal Milan, puntano ad essere la rivelazione di quest’anno grazie ad idee di gioco ben precise. Uno dei protagonisti della squadra di Roberto De Zerbi è certamente Manuel Locatelli. Il centrocampista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua esperienza al Milan, anche se non ha citato chiaramente il club rossonero. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni non lo hanno fatto. Adesso sono più completo grazie ai compagni e al mister. Il segreto è l’equilibrio che ho trovato dentro di me”.

LA CLAUSOLA DI BENNACER NON E’ VALIDA PER TUTTI: I DETTAGLI >>>