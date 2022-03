Lloris: “Giroud? Merita in ritorno in nazionale. Sta facendo bene al Milan”

Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, ha parlato in conferenza stampa anche di Olivier Giroud, attaccante del Milan

Lloris, capitano e portiere della Francia, ha parlato in conferenza stampa. L'estremo difensore ha parlato anche di Olivier Giroud, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto: ""Merita il ritorno in nazionale, sta facendo molto bene con il Milan: si stanno avvicinando allo Scudetto e lui ha segnato gol importanti. Confronto tra lui e Deschamps agli Europei? "Non scendo dei dettagli: ha parlato con il CT e quella conversazione è giusto che rimanga tra loro. Olivier è un tipo intelligente e sa adattarsi: la situazione non è la stessa degli Europei, è un ambiente nuovo per lui. Credo sia pronto a tutto pur di far parte di questa avventura". Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per il vice Theo, la Nazionale contatta Stefano Pioli