Liverpool-Milan, McManaman: “I rossoneri non mi spaventano”

McManaman, ex centrocampista Red, ha parlato di Liverpool-Milan di stasera, primo match di Champions League. Ecco le sue parole.

Stasera, dopo sette anni, i rossoneri tornano in Champions League e l'appuntamento è di altissimo livello, con Liverpool-Milan. Sarà la prima volta ad Anfield della squadra meneghina. Ora il Milan è una squadra che può certamente dire la propria opinione, ma che non è più la schiacciasassi di un tempo. Tanto da subire le parole di scherno da parte di Steve McManaman, ex centrocampista del Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni: "Non credo che il Liverpool dovrebbe avere troppi problemi. Il Milan è arrivato secondo in un campionato povero come quello italiano, non mi spaventa. Sarei molto sorpreso se il Liverpool non superasse il girone. Le serata di Champions sono speciali e quella con il Milan è una bella partita per ricominciare". Novità dell'ultimo minuto: Tonali o Bennacer? Ecco la scelta