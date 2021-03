Lituania-Italia 0-2, Sensi e Immobile regalano la terza vittoria consecutiva

L'Italia batte la Lituania dopo una prestazione non esattamente da ricordare. Terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni per il Mondiale 2022

Tre vittorie consecutive e altrettanti clean sheet per la Nazionale di Roberto Mancini. Come contro la Bulgaria, l'Italia non gioca una partita brillantissima ma riesce a portare ugualmente a casa il bottino pieno. Un girone di qualificazione per i Mondiali del 2022 che inizia nel migliore dei modi. Questa sera la vittoria arriva grazie ai gol di Stefano Sensi al minuto 47' e al rigore di Ciro Immobile allo scadere.