Lite verbale Sarri-Saelemaekers, la FIGC respinge il ricorso della Lazio

Dopo la squalifica di due giornate inflitta a Maurizio Sarri, la Lazio ha presentato ricorso. Un ricorso non accettato dalla FIGC

Nel finale di Milan-Lazio si è accesa la rabbia di Maurizio Sarri nei confronti di Alexis Saelemaekers. Il Giudice Sportivo ha così deciso di squalificare l'allenatore per due giornate. I biancocelesti hanno presentato ricorso per mettere in discussione tale decisione, ma non c'è stato nulla da fare. La FIGC, attraverso questa nota ufficiale, ha comunicato di aver respinto il ricorso.