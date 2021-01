Lite Ibrahimovic-Lukaku, Serafini: “I due giocatori non chiederanno scusa”

Ibrahimovic-Lukaku, le parole di Serafini

Il giornalista Luca Serafini, ai microfoni di 'Sky Sport', ha espresso la sua opinione sullo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Ecco la sua convinzione: "Mi è dispiaciuto molto, il derby è sempre stata una partita molto corretta. Lukaku era sopra le righe, ha reagito male ad una semplice spallata, ha cacciato via Saelemaekers, ma mi chiedo cosa pensasse Ibrahimovic. Avrebbe dovuto fare da paciere, sono volate frasi da ambo le parti, qualcosa con la Procura Federale potrebbe succedere. I due protagonisti non si presteranno a scuse pubbliche ma sarebbe bello se le due società ci provassero".