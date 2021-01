Lite Ibrahimovic-Lukaku, Pirlo: “Mi astengo da queste valutazioni”

Lite Ibrahimovic-Lukaku, Pirlo si astiene

Le polemiche scaturite dalla vicenda Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non smettono di circolare. I due giocatori si sono resi protagonisti di uno scontro verbale che ha rischiato un epilogo differente. Interrogato sull’argomento, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha voluto glissare perché l’episodio non lo riguarda in prima persona. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Ibrahimovic-Lukaku? Sono cose che sono successe su un altro campo ed è giusto che io mi astenga da queste valutazioni“. Calciomercato Milan – Vice Theo? L’idea della dirigenza / PM News >>>