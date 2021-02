Lippi: “Inter favorita per lo scudetto” | News

Lippi: “Tutte possono giocarsi lo scudetto”

Durante la trasmissione Radio Anch’io Sport della Rai, l’ex ct della nazionale italiana Marcello Lippi ha parlato della lotta scudetto. “Da questo campionato c’è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C’erano i presupposti per questa incertezza. Dall’Inter fino alla Roma, con Juve e Napoli con una gara in meno, tutte possono giocarsi lo scudetto. L’Atalanta è un po’ indietro, è a -10 dalla vetta e sono tanti. Non ho messo neanche la Lazio infatti tra le pretendenti al titolo”.

Sulle squadre in testa: “La stanchezza si fa sentire, si gioca tantissimo e gli allenatori hanno poco tempo per preparare le gare e lavorare sulla preparazione atletica. Di quelle in testa, l’unica che deve ancora trovare la quadra è la Juventus che ha cambiato tantissimo e non ha potuto fare delle verifiche durante l’anno. L’Inter è quella che stiamo vedendo e insieme a Juve e Milan, visto che hanno Lukaku, Ronaldo e Ibrahimovic, ha più chance di vincere. I campioni fanno la differenza”.

Sul Milan: “Resta in piena corsa scudetto e ci mancherebbe altro. Ha colmato, dopo il mercato, anche l’unica lacuna che aveva, ovvero la profondità della panchina. Dico che il Milan lotterà fino alla fine”.

