Lione, Paqueta continua a incantare: gol e assist in Coppa di Francia

Lucas Paqueta, ex centrocampista del Milan, continua a regalare perle al suo Lione. Gol e assist per il brasiliano in Coppa di Francia

Renato Panno

Una partita semplice sulla carta, ma che si è rivelata più che complicata per il Lione. La squadra di Rudi Garcia, infatti, è riuscita ad avere la meglio solo ai rigori contro il Red Star Football Club, club di terza serie francese. Un risultato che proietta il club di Aulas ai quarti di finale di Coppa di Francia grazie, ancora una volta, ad una grande prestazione di Lucas Paqueta, autore di un gol e un assist nel 2-2 maturato dopo i 90 minuti regolamentari. I tifosi del Milan si staranno chiedendo se il giocatore sia stato ceduto troppo presto? Intanto lui continua a stupire. La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia