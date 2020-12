Lione, Garcia: “Paquetà grandi cose con Gattuso, ma con Pioli..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa di Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan.

“Lo conoscevo bene perché giovava in Italia. Al Milan è stato con tre allenatore diversi in poco tempo. Con Gattuso aveva fatto grandi cose, ha avuto dei problemi con Giampaolo e poi con Pioli non più riuscito a ritagliarsi un posto in squadra. Dovreste fare i complimenti a Juninho che lo conosceva già dai tempi del Brasile. E’ un giocatore di livello internazionale. Siamo felici che sia tornato in nazionale dopo il suo trasferimento al Lione. Paquetà lo vedevo giocare in Italia ed ero sicuro che fosse un giocatore con grandi qualità, sta mantenendo le aspettative che avevamo in lui. E’ un grande talento, ma potrebbe fare più gol e più assist”.

