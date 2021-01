Lione, Garcia ‘bacchetta’ Paquetà: “A volte non è lucido” / News

Lione, Garcia critico con Paquetà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un impatto al Milan da vero fuoriclasse il rendimento di Lucas Paquetà è calato all’improvviso. Dopo l’esonero di Gennaro Gattuso, il feeling mai scattato prima con Marco Giampaolo, poi con Stefano Pioli. Una situazione che ha portato il brasiliano alla cessione. Rudi Garcia, allenatore del Lione, attuale squadra di Paqueta, non gli ha risparmiato una piccola critica in conferenza stampa. Le parole: “Quando Paquetà è in forma, gioca con lucidità. E’ bravo a giocare di prima ed è pericoloso in fase offensiva. La lucidità invece gli manca quando si sente stanco, ma è un giocatore giovane e ha ampi margini di miglioramento”. Mercato Milan – Maldini, nuovo difensore dal Brasile? La novità. VAI ALLA NOTIZIA >>>