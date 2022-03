Lille-St. Etienne, Renato Sanches fuori per infortunio: le ultime / News

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, è uscito per infortunio nel corso di Lille-St. Etienne di Ligue 1. Le ultime news

L'interesse del Milan per Renato Sanches è ormai noto. Il portoghese è l'erede designato di Franck Kessie, che lascerà i rossoneri in estate a parametro zero. C'è stato già un tentativo negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio, ma non c'era abbastanza tempo per chiudere l'operazione. Chissà che non ci possa essere la fumata bianca a giugno, dal momento che non sembrano esserci dubbi su un nuovo assalto.