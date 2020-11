Lille-Milan, Dalot in Europa League: solo due difensori come lui / News

Lille-Milan, i numeri di Dalot in Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In estate Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fortemente voluto l'acquisto di Diogo Dalot. Il portoghese, arrivato in prestito dal Manchester United, ha giocato nel suo ruolo, ma ha anche sostituito Theo Hernandez, adattandosi anche sulla fascia sinistra. Un impatto in rossonero molto positivo, come testimoniato dai suoi numeri in Europa League. Dalot, infatti, è uno dei difensori ad aver totalizzato almeno un gol e un assist in questa edizione di Europa League. Gli altri due sono Foyth del Villareal e Tavernier del Rangers.