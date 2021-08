Ligue 1 – Strasburgo-Brest, Faivre convocato per la partita di domani

Michel Der Zakarian, allenatore del Brest, ha convocato l'obiettivo del Milan Romain Faivre per il match di domani contro lo Strasburgo

Dopo i tantissimi nomi emersi per la trequarti del Milan, sembra ormai chiaro che il Milan si stia focalizzando su Romain Faivre. I rossoneri sono in trattativa con il Brest per cercare di portare in rossonero il talento classe 1998. Nonostante le voci di calciomercato, però, l'allenatore Michel Der Zakarian ha deciso di convocarlo in occasione del match contro lo Strasburgo in programma domani alle 15. Ecco l'elenco completo.