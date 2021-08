Ligue 1 – Nizza-Bordeaux 4-0: poco più di 20 minuti per Adli

Yacine Adli ha giocato poco più di 20 minuti nella pesante sconfitta del suo Bordeaux contro il Nizza. Il Milan rimane vigile sul giocatore

Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione relativa a Yacine Adli, un'operazione possibile a prescindere dal discorso trequartista. Quest'oggi il suo Bordeaux ha subìto una pesante sconfitta per 4-0 contro il Nizza. Il classe 2000, entrato soltanto al 69', ha giocato poco più di 20 minuti. Il suo club di appartenenza lo sta utilizzando con il contagocce in questo avvio di stagione: una motivazione probabilmente da legare al mercato. Il Diavolo, dal canto suo, proverà fino alla fine a vestirlo di rossonero.