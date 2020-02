Ligue 1, Niang trascina il Rennes al terzo posto: doppietta per l’ex Milan

ULTIME NEWS – E’ terminata da pochi minuti la partita tra Rennes e Nimes, che ha visto come protagonista assoluto Mbaye Niang. L’ex giocatore del Milan ha messo a segno una doppietta importantissima per il Rennes, che adesso viaggia ad altissima quota al terzo posto in classifica. Dopo lo svantaggio iniziale di Roux, Niang si è preso sulle spalle la squadra segnando il pari al 7′ minuto, prima di fare esplodere i tifosi con un gol all’89esimo. Intanto ecco le parole di Peppe Di Stefano sul Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android