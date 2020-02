Di Stefano: “Il Milan ha finalmente un’identità, spesso domina le partite”

ULTIME NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport molto vicino al Milan, ha parlato della prestazione del Milan contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto: “Ibrahimovic ha portato quel tocco di identità ai rossoneri, i giocatori danno qualcosa in più, Calhanoglu, Rebic e Castillejo e Bennacer per esempio hanno migliorato il loro rendimento. Il Milan finalmente ha un’identità, gioca bene e spesso domina le partite. Contro la Fiorentina si è visto qualche limite, anche di esperienza come detto da Maldini. Da squadra devi sapere vincere ma devi sapere anche non perdere determinate partite”. Intanto ieri sera ha esordito (bene) Asmir Begovic, continua a leggere >>>

