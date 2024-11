Ligue 1, decisione shock: Lione retrocesso e stop al calciomercato

Decisione decisamente sorprendente in Ligue 1: il Lione è stato retrocesso in Ligue 2 ed è stato disposto lo stop al calciomercato

Il Lione, storico club di Ligue 1, è stato retrocesso in seconda divisione. Questa la notizia giunta dalla Francia nelle ultime ore, che ha davvero del clamoroso. La società transalpina, infatti, è da tempo in crisi finanziaria e in un comunicato emesso qualche tempo fa aveva annunciato di avere un debito di 505,1 milioni di euro. Aveva inoltre segnalato i dubbi dei suoi revisori dei conti che stavano considerando di emettere un'impossibilità di certificare i conti sociali e consolidati del gruppo Eagle Football. Nella giornata odierna la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire.