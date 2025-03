Ligue 1, brutte notizie per Fonseca: l’ex Milan squalificato per nove mesi

Da pochi minuti è stata ufficializzata la squalifica per Paulo Fonseca . L'ex tecnico del Milan , e ora al Lione , starà lontano dalla panchina del club francese per ben nove mesi dopo il testa a testa contro l’arbitro nella sfida di campionato tra il Lione e il Brest , Benoti Millot .

L'episodio che ha visto Fonseca protagonista è scaturito dopo le proteste dell'allenatore portoghese per un controllo VAR legato a un possibile rigore per il Brest nei minuti finali. L'arbitro aveva espulso l'ex tecnico rossonero e quest'ultimo ha perso così la testa, reagendo in maniera spropositata. La commissione disciplinare della LFP ha quindi optato per una squalifica di nove mesi e Fonseca non potrà accedere allo spogliatoio della sua squadra prima della partita e all’intervallo prima del 15 settembre.