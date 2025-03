Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: ma c’è l’Inter di mezzo

In un momento molto negativo, forse il peggiore della stagione, il Milan pensa già al futuro. I rossoneri si muovono in vista dell'estate e puntano a cambiare diverse cose, non solo nella gerarchia dirigenziale. Sulla lista del Diavolo, infatti, sono appuntati dei giocatori che potrebbero far caso ai rossoneri e tra questi, come riportato da Calciomercato.com, c'è anche un giovane talento della Serie A : parliamo di Giovanni Fabbian .

Nuova idea per il centrocampo

Lo sappiamo, il reparto che ha il maggior bisogno di investimenti è proprio il centrocampo. Nella rosa del Milan sono solo due gli elementi che possono essere definiti come delle certezze: Fofana e Reijnders. Per questo motivo, i dirigenti del Diavolo si guardano in giro e avrebbero adocchiato in Fabbian il profilo giusto. 30 presenze con il Bologna, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, conditi da 2 gol e un assist. La sua versatilità gli permette di giocare sia come trequartista che come mediano e, all'occorrenza, anche come esterno destro.