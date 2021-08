Ligue 1 – Brest-Psg 2-4: Donnarumma in panchina per 90 minuti / News

Prima convocazione con il Psg per Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan, in occasione del match contro il Brest, rimane in panchina per 90 minuti

Gianluigi Donnarumma dovrà ancora attendere per esordire con la maglia del Psg. In occasione della vittoria dei paragoni per 4-2 contro il Brest, infatti, l'ex portiere del Milan ha assistito al match dalla panchina. Mauricio Pochettino ha scelto Keylor Navas tra i pali. Ancora fuori dai convocati le stelle Sergio Ramos, Neymar e Leo Messi.