Ligue 1 – Brest-Lione 2-3, Paqueta non si ferma più: 3 gol in 4 partite

Brest-Lione, ancora a segno Paqueta

Per usare un'espressione utilizzata dalle parti di Milanello: 'Paqueta is on fire'. Sì perché il brasiliano sta mettendo in campo un rendimento da top player e stasera lo ha confermato, aprendo le marcature nel match tra Brest e Lione. Per l'ex Milan si tratta del secondo gol consecutivo in Ligue 1, il terzo in quattro partite. La squadra di Rudi Garcia, grazie alla vittoria per 3-2, raggiunge momentaneamente la vetta della classifica in attesa dei risultati di Lille e Psg.