Ligue 1 – Bordeaux-Reims 3-2, in gol il milanista Yacine Adli / News

Nel corso dell'ultimo giorno della scorsa finestra di calciomercato, il Milan ha chiuso l'acquisto di Yacine Adli dal Bordeaux. Il calciatore, però, è stato lasciato in prestito per un altro anno proprio al club francese. In occasione della sfida di Ligue 1 contro il Reims, il classe 2000 ha segnato il suo primo gol in campionato. Una rete che ha dato il là ad un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2.