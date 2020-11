Libro Mihajlovic, Mancini: “Ibrahimovic uno dei giocatori più forti di sempre”

Mancini esalta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha presentato il suo libro: “La partita della vita”. In collegamento, oltre a Zlatan Ibrahimovic, c’era anche Roberto Mancini che ha parlato dell’attaccante del Milan.

“Io credo che Zlatan, così come Totti, sia stato uno dei giocatori più al mondo in assoluto. A Zlatan lo aiuta ovviamente anche il fisico, ma anche perché è stato un professionista in tutto. Io ho avuto la fortuna di averlo e per questo ho vinto (ride ndr)”.

