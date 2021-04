L’ex arbitro sul rosso a Ibrahimovic: “Nulla di offensivo, Maresca ha frainteso”

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato la discussa espulsione di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan. Ecco la sua opinione

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato la discussa espulsione di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan. Ecco la sua opinione espressa attraverso il proprio canale YouTube: "La mia impressione è che Ibrahimovic al termine di una discussione volante con Maresca gli abbia detto “Sembra strano, eh?”, che se ci pensate ha un’assonanza con “Sei un bastardo”. Dovete pensare al fatto che Ibra sebbene parli molto bene l’italiano è pur sempre uno svedese, e perciò un accento ce l’ha. Può essere che si mangi qualche lettera, qualche vocale, qualche sillaba. La mia sensazione è che ci sia stato un colossale equivoco da parte di Maresca che da 15 metri di distanza il “Sembra strano” l’ha inteso come “Sei un bastardo”. Avendo inteso quella frase è ovvio che il cartellino esca in automatico perché è un’offesa. La sensazione che ho avuto ascoltando l’audio un centinaio di volte è che l’espulsione sia arrivata sulla frase “Mi sembra strano, eh?".