Letang (Pres.Lille): “Milan? Sono un ammiratore di Ibrahimovic”

Olivier Létang, presidente del Lille, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Tra i tanti temi affrontati il presidente ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: "La Serie A è tornata, c'è la Juve ma anche Milan, Inter, Napoli e l'Atalanta. In Italia ci sono parecchi grandi giocatori. Io sono un ammiratore di Ibrahimovic".