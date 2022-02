Lega Serie A, Dal Pino si dimette e va a vivere negli Stati Uniti

Terremoto ai vertici della Lega Serie A. Il Presidente Paolo Dal Pino si è dimesso, ufficializzando il suo passo indietro in una lettera

Dal Pino, che si trova attualmente negli Stati Uniti d'America sin dalle vacanze di Natale, avrebbe preso una decisione irrevocabile e la ufficializzerà in giornata con una lettera . Alla base della scelta di Dal Pino di farsi da parte ci sarebbe la sua volontà di trasferirsi definitivamente a vivere negli U.S.A. con la sua famiglia.

La scelta di Dal Pino di mollare la Lega Serie A, si apprende ancora dall'ANSA, sarebbe maturata ad inizio gennaio. Ha però deciso di procrastinare il tutto per gestire la difficile fase di inizio 2022, con le gare rinviate per CoVid e la riduzione della capienza negli stadi. Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>