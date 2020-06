Lecce-Milan: Rangnick? Tra i rossoneri non c’è aria di smobilitazione

MILAN NEWS – Nel Milan è scattato qualcosa per la risalita? E’ questo l’interrogativo con cui apre la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina.E’ presto per dirlo, ma la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus in 10 contro 11, e la vittoria di ieri sera a Lecce, dicono che Pioli e i suoi giocatori l’hanno presa di punta.

L'arrivo di Rangnick è praticamente certo, ma non c'è assolutamente aria di smobilitazione, così come dimostra la vittoria del Via del Mare. I rossoneri, infatti, sin dai primi minuti, hanno invaso la metà campo del Lecce con decisione, potenza e fisicità. Da un certo punto di vista è stata una sorpresa, considerando che la squadra rossonera nel pre-Covid era stata tutt'altro che convincente. L'ombra di Rangnick c'è, ma gli uomini di Pioli hanno risposto sul campo.